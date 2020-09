« La lumière brillera dans les foyers – KoranDja- et le délestage ne sera qu’un mauvais lointain souvenir », a déclaré Mahamat Adoum Ismael, directeur général de la Société nationale d’électricité (SNE) le 30 septembre 2020

Le directeur général de la SNE, au cours de sa communication de ce mercredi a reconnu que les usagers sur l’ensemble du territoire font face aux délestages intempestifs. Ce à cause des difficultés techniques, financiers et matériel. Conscient du désagrément que cela a pu causer, il demande les excuses à ses clients.

Il informe par ailleurs pour la ville de Ndjamena, qui représente plus de 95% de l’activité de la SNE, 7 groupes sur 14 sont en arrêt. Les 7 restants et les 3 opérateurs privés produisent 70 MW soit une énergie livrée de 1680 000 KWH par jour pour des besoins de la ville estimés à 2 400 000 KWH, la ville n’est alors couverte qu’à 70%. Ce déficit s’aggravé, quand surviennent des défauts et des pannes dus à la vétusté des lignes de distribution et à un réseau de transport surchargé, souligne Mahamat Adoum Ismael

Le patron de la SNE déplore le non-paiement des factures par les clients. «1/3 de personnes s’alimentent de façon illégale », souligne-t-il et regrette également les fraudes se généralisent au détriment de l’économie.

« Nous demandons à nos chers concitoyens de faire preuve de patience, leur calvaire sera bientôt un lointain souvenir », promet le DG. Il annonce la réhabilitation des groupes pouvant porter la production totale à 121 MW auxquels vont s’ajouter le 32 MW de la Centrale DENALI en construction à Djarmaya soit au total 153 MW pour un pic estimé en Mai 2021 de 130 MW dégageant ainsi un excédent de 23 MW.

Le réseau de distribution sera modernisé via la création de 8 nouveaux départs allongeant l’existant de 55 MW en moyenne tension et 30 KW en basse tension, soit une couverture totale de 1400 Km desservis par 563 postes dont 25 nouveaux postes. Le dernier trimestre 2020 et l’année 2021 seront consacrés aux grands travaux des infrastructures électriques, assure le directeur général de la SNE.