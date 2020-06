Tchad : la reprise des cours ne souffre d’aucune ambiguïté (autorités)

Ce 25 juin, les cours ont repris sur tout le territoire tchadien après trois mois d’arrêt. Les ministres en charge de l’éducation se sont imprégnés de la situation dans certains établissements

Le ministre de l’enseignement supérieur, David Houdeingar Ngarimaden et son homologue de l’éducation nationale, Aboubakar Assidic Tchoroma ont fait les tours des établissements scolaires et universitaires de la Capitale. Les deux hommes sont allés s’assurer de la reprise des activités pédagogiques dans le respect des mesures barrières.

Après avoir parcouru le lycée Félix Eboué, Sacré cœur, le lycée de Walia, Roi Faycal et le lycée technique commercial, le ministre de l’éducation nationale fait savoir que les élèves ont répondu présent à l’appel lancé par le gouvernement, en vue de rattraper l’année en cours. « Presque tous les élèves sont là », apprend Aboubakar Assidic Tchoroma. Il indique que le dispositif de lavage de mains, le port des masques et la distanciation sociale sont respectés et appréciables.

Le même constat a été fait par le chef de département de l’enseignement supérieur. David Houdeingar Ngarimaden a de son coté visité la faculté d’Ardep Djoumbal, l’université HEC Tchad et l’université de la francophonie. Le membre du gouvernement note que tous ces établissements se sont conformés aux prescriptions gouvernementales, « Partout ou on est passé, nous avons constaté que les mesures préconisées par le gouvernement ont été appliquées », déclare-t-il.

Il est important de préciser que la reprise des cours dans les établissements scolaires concerne uniquement les élèves en classe d’examens.