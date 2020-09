Tchad : la publication des résultats du baccalauréat est imminente

Le président du jury du baccalauréat du second degré, session d’août 2020, Pr Bianzeubé Tikri a fait savoir ce 3 septembre que l’opération de correction des épreuves du baccalauréat tire vers sa fin.

D’après le président du jury du Bacc, l’opération est presqu’à la fin. L’équipe de l’Office national des examens et concours du supérieur après la correction s’est enchainé le travail de secrétariat pour le classement des copies et les données des archives. Le travail se déroule dans le calme, la rapidité et avec un sens de professionnalisme précise le président du jury.

Le Pr Bianzeubé Tikri fait savoir que son staff est presque à la fin de la phase de classement des copies. Cette opération se fait par centre et en ordre numérique. Les copies dans lesquels les noms et les numéros ont été mal écrits sont entrain d’être vérifiés dans les machines pour insérer sur les listes.

Il y’aura effectivement une session de rattrapage, elle sera composée une semaine après la publication des résultats.