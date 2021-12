Tchad : la prévalence du VIH est passée de 3.3% en 2015 à 1.1% en 2020

Les autorités sanitaires annoncent une baisse considérable du taux de prévalence au VIH-Sida. La déclaration intervient dans le cadre de la commémoration de Journée mondial de lutte contre le Sida.

Cette année la Journée mondial de lutte contre le Sida est place sous le thème : « Mettre fin aux inégalités, mettre fin au SIDA, mettre fin aux pandémies ». Une déclaration a été faite par le secrétaire général adjointe du ministère de la Santé publique. Dr Dekandji Francine a laissé entendre qu’une avancée considérable est observée dans la prise en charge du VIH et d’autres pandémies.

Elle révèle que La tendance de la maladie est en régression. La prévalence du VIH est passée de 3.3% en 2015 à 1.1% en 2020. Les nouvelles infections et décès sont réduits respectivement de 31% et 47% entre 2010 et 2020. Tandis que la stigmatisation et la discrimination envers le PVV sont réduites à de 42% entre 2013 et 2021. Chez les jeunes et adolescents la tendance est restée constante depuis 10 ans, autour de 1.1%, informe Dr Dekandji Francine.

« En ce qui concerne la prise en charge et le traitement, le gouvernement a rendu gratuites, l’ensemble de toutes ces prestations aux personnes vivant avec le VIH. »

Le Tchad compte actuellement 80220 personnes sous traitement antirétroviral. Dès lors, le ministère de la Santé publique entend collaborer davantage avec le ministère de la Justice et celui de la Femme.

D’après la SGA, cette collaboration doit concourir à la protection de la petite enfance, afin d’améliorer l’environnement social, juridique et économique, des populations infectées et affectées par le VIH, mais aussi par le Covid-19. Renforcer l’offre de services de protection et de de promotion de droit pour les victimes de stigmatisation et ou discrimination et aux violences basées sur le genre.