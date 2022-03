Tchad : la présidence ordonne le recrutement de 5000 jeunes à la fonction publique

Le président du Conseil militaire de transition, demande au premier ministre d’initier un concours d’intégration de 5000 diplômés à la fonction publique.

Dans une correspondance du 28 mars 2022, le directeur du cabinet civil de la présidence, au nom du PCMT demande, d’accélérer le processus de recrutement de 5000 jeunes à la fonction publique. L’opération doit tenir compte des : « besoins réels des différents départements ministériels. »

La correspondance précise que, l’intégration doit se faire obligatoirement par voie de concours. Sans outrepasser les conditions irréprochables de transparence et de justice. « Il est temps que s’applique l’égalité des chances en matière d’accès à l’emploi public. Que les meilleurs gagnent pour une administration plus performante et un sentiment de justice largement partagé », indique Abdoulaye Sabre Fadoul.

Il est également demandé de mettre en place une commission spéciale incluant deux représentants des organisations syndicales et deux représentants de la plate-forme des diplômés en instance d’intégration.

Le directeur du cabinet civil fait savoir que, les modalités du concours seront précisées à travers un comité qui sera mis en place.