Un communiqué conjoint des directeurs généraux du protocole et la communication de la présidence de la république interdit l’utilisation de la photo du Maréchal Idriss Deby par toutes les catégories socio-professionnelles

Les deux entités ont fait savoir qu’elles constatent avec « regret », l’utilisation abusive, ces derniers temps de la photo du Maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno, président de la république, chef de l’Etat. Il est mentionné dans la note qu’à partir de ce jour : « aucune structure privée ou étatique n’est autorisée à imprimer des autocollants, photos, affiches et/ou portrait géant du numéro 1 tchadien sans l’aval des signataires du présent communiqué.

« En outre, il est rappelé aux membres de grandes institutions de la république, ceux du gouvernement, et aux responsables des structures étatiques et privées que la photo officielle du Maréchal du Tchad, est en cours de réalisation et sera bientôt mise gratuitement à la disposition du public », précise le communiqué.

Toute utilisation ou impression de ladite photo expose l’auteur ou l’imprimeur à des sanctions prévues par les textes en vigueur, avertit le communiqué.