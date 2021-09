Tchad : la présidence de la république déroule le tapis rouge aux ex rebelles de l’UFR

Le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby a reçu les anciens rebelles de l’Union des forces de résistance, ce jeudi 02 juillet 2021 au palais présidentiel

Les cadres civils et militaires du mouvement rebelle UFR sont rentrés au Tchad depuis le 24 août 2021, suite à l’appel des nouveaux hommes forts du pays. Ces anciens opposants armés ont été reçus en audience à la présidence de la république par, Mahamat Idriss Deby.

Après la rencontre le président du CMT écrit sur ses pages et médias sociaux : « Fidèle à notre volonté manifeste d’ouverture, de concorde, de réconciliation et à notre appel au dialogue incluant toutes les composantes de notre nation, nous venons d’accorder une audience, à un groupe de nos compatriotes politico-militaires conduit par M. Mahamat Hanno Abdelkerim, pour un moment d’échange fraternel, sincère et direct ». La délégation des anciens rebelles étaient conduite par Mahamat Hanno Abdelkerim.

Deby fils a également noté que le Tchad a trop souffert de : « guerres fratricides et de déchirures sociales qui ont endeuillé les familles tchadiennes et retardé le développement socioéconomique de notre cher et beau pays ».

« Nous les avons aussi invités à contribuer au retour de nos frères politico-militaires encore réticents, pour tourner ensemble et définitivement la page de la guerre et de la déchirure et ouvrir une nouvelle page de réconciliation nationale pour construire ensemble une paix des braves » supplie Mahamat Idriss Deby. Il faut définitivement ranger les armes pour que le Tchad retrouve la paix, insiste Deby fils.