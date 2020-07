Tchad : la première cuvée des masters de l’UNABA soutiennent leur mémoire

Le lancement de la toute première séance de soutenance de mémoire de l’université Adam Barka (UNABA) a eu lieu ce 21 juillet 2020. Près de 20 ans après la création de ladite institution en 2003

Les toutes premières soutenances publiques de masters dans le campus de l’UNABA se sont ouvertes ce 21 juillet et se poursuivront jusqu’au 25 juillet. 32 étudiants de la section francophone dont 13 de la faculté de droit, et 34 étudiants de la section arabophones défendent leurs mémoires devant le jury. La cérémonie de lancement a été présidée par le président de l’institution, Pr Mahamat Ali Seid. Le maitre des lieux a indiqué que son établissement s’inscrit dans la vision de promotion et valorisation de la qualité de l’enseignement. Il a exhorté les nouveaux lauréats à poursuivre les études jusqu’au cycle doctoral voire professoral.

Le Pr Mahamat Ali Seid a fait savoir qu’il est habité d’un sentiment de joie et d’allégresse, car ces travaux de recherches scientifiques abattus par ces lauréats éveillés et avertis de cycle de Master est un grand succès à l’heure de la renaissance en vue de contribuer efficacement au renforcement de la bonne gouvernance universitaire et au rayonnement de L’UNABA au plan national et international. Cette étape en est une dans le processus de promotion de l’œuvre académique et la relève des défis de l’assurance qualité de l’enseignement supérieur.

Le patron de l’université a tenu à remercier les enseignants-chercheurs, le personnel d’appui, les étudiants et tout ce qui ont donné des leurs pour parvenir à ces fins.