Tchad : la plateforme dénonce la lenteur dans l’exécution du Pacte social

La plateforme syndicale revendicative, dans un communiqué du 17 mars 2022, critique la lenteur constatée dans l’exécution de certains points du pacte social signé le 4 octobre 2021.

Certains points du Pacte social peinent à être exécutés, alerte la plateforme syndicale revendicative. Le porte-parole de la plateforme, Mahamat Nasradine Moussa, à l’issue d’une assemblée générale, signale que, seuls les frais de transport sont en train d’être respectés correctement jusque-là. Or, tous les points qui devraient être exécutés au plus tard fin du mois de janvier 2022.

D’après le communiqué : « quelques rappels de salaires sont timidement observés çà et là. Pour le reste, le gouvernement semble ne prêter aucune attention ».

Les autres points contenus dans le pacte social et qui peinent à être exécutés sont entre autres, la création du Haut conseil d’orientation stratégique tripartite ; la mise en place du Comité technique tripartite chargé du suivi de l’application du pacte social ; le paiement mensuel des pensions de retraite à partir de janvier 2022 ainsi que le paiement de la moitié d’arriérés de pension de retraite à partir d’octobre 2021 ; la prise en compte de la valeur du point d’indice de 115 dans le calcul des pensions à compter de janvier 2022 ; la finalisation du rétablissement des indemnités de craie et documentation ; la relecture de la loi no 032/PR/ 2016 du 31 décembre 2016 ainsi que les autres points qui n’ont pas d’incidences financières et la prise en compte des effets financiers des avancements et reclassements avec rappel.

La plateforme syndicale revendicative donne un délai de deux semaines au gouvernement pour trouver une solution, faute de quoi, elle se verra dans l’obligation de reconsidérer sa position par rapport au pacte social.