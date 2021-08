Tchad : la plateforme de 212 associations est allée à la rencontre de la délégation de l’UFR

Le 25 août 2021, la plateforme de 212 associations est allée à la rencontre des anciens rebelles de l’Union des forces pour la résistance (UFR), revenus au pays pour participer au dialogue national inclusif

Dans le cadre du processus de réconciliation nationale, certains leaders des mouvements politico-militaires ont accepté la main tendue du gouvernement. Notamment ceux de l’Union des forces pour la résistance de Timan Erdimi. Une délégation de ce mouvement conduite par son conseiller politique du mouvement, Mahamat Doki Warou est arrivée à N’Djamena le 24 août dernier.

Les membres de la plateforme de 212 associations sont allés à leur rencontre et pour les féliciter d’avoir opté pour la voie de la consolidation de la paix et de l’unité nationale. « C’est dans le cadre de nos activités, surtout dans la recherche de la paix et l’unité nationale que nous sommes venus vous rendre visite », explique le coordinateur de la plate-forme, Mahamat Nour Hagar. Pour lui, l’acte que pose ces ‘’anciens rebelles’’ est à saluer. Il invite les autres mouvements de la rébellion et de la diaspora à faire de même.

« Nous avons répondu à l’appel du chef de la transition. Nous n’avons pas besoin de garantie, le Tchad c’est notre pays. Nous pouvons venir et repartir comme tout autre. C’est la question de mal gouvernance qui nous a fait sortir du Tchad », s’exprime conseiller politique du président de l’UFR, en guise de reconnaissance. Il a indiqué que comme tout tchadien, ils peuvent venir et partir du pays.