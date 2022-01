Tchad : la Place de la Nation refusée aux Transformateurs pour le prochain meeting

Après avoir fait le plein du stade IMO de N’Djamena, le parti de Succès Masra entendait rassembler des milliers de tchadiens, pour son meeting du 29 janvier, à la Place de la Nation. Sauf, que l’espace leur a été interdit.

Pas de réunion politique des Transformateurs à la Place de la Nation, demain samedi 29 janvier 2022. C’est une décision du ministre de la Sécurité publique. Les raisons évoqués sont entre autres, les perturbations de la circulation et la proximité avec la Garnison. « Il a fallu plusieurs interventions des Forces de l’Ordre pour rétablir le calme, restaurer la circulation des visiteurs et la tranquillité des malades d’à-côté. » Le ministre revient sur les troubles enregistrés pendant le déroulement du festival.

A partir de ces expériences, il a été décidé que la Place de la Nation soit exclusivement réservée pour les cérémonies officielles.

« Dorénavant, les meetings politiques, les manifestations caractère culturel ou sportif et autres ne peuvent se tenir dans cet espace public. A cause de sa proximité avec I ‘hôpital militaire (Garnison) et les institutions publiques et parapubliques sensibles. » Peut-on lire dans la note ennoyée à Succès Masra, président du parti les Transformateurs

Le Ministère de la Sécurité Publique dit être, disposé á encadrer et sécuriser toutes les manifestations publiques dans le respect des textes en vigueur.