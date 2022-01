Tchad : la nouvelle PCA de l’ATPE prend fonction

Ce mercredi, 19 janvier 2022, à l’Office national des médias audiovisuels (ONAMA), l’inspecteur général du ministère de la Communication, Djibrine Mahamat Adam, a installé dans ses nouvelles fonctions, la Présidente du conseil d’administration de l’Agence tchadienne et d’édition (ATPE).

Nommée par Décret n⁰010/PCMT/2022, Aïcha Khalil Bilal remplace à ce poste Monique Ngaralbaye appelée désormais à servir au Conseil économique, social, culturel et environnemental (CESCE).

« L’ATPE est l’une des institutions médiatiques les plus importantes du pays et est considérée comme une source importante pour la publication et la distribution d’informations aux autres médias, mais elle est aujourd’hui confrontée à de nombreuses difficultés et à besoin d’une aide urgente. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faire de cette mission un succès. », a affirmé Aïcha Khalil Bilal, nouvelle PCA de l’ATPE.