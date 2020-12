Tchad : la nouvelle équipe du Programme Sectoriel de lutte contre le sida a pris fonction

La nouvelle équipe du Plan sectoriel de lutte contre le Sida a été présentée le 24 décembre. Son coordonnateur est Abdelrazzack Adoum Fouda avec pour adjoint Dr Kariffene Ramadan

Les nouveaux patrons du Plan sectoriel de lutte contre le Sida entendent redorer le blason de cette structure. Ils prévoient des stratégies innovantes qui seront axées sur l’accélération de l’effectivité de la délégation des taches en matière de prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA dans toutes les structures de santé et de l’examen de la charge virale, la sensibilisation des médecins à la demande quotidienne de la charge virale ainsi que la formation des médecins et paramédicaux nouvellement intégrés pour le suivi des malades.

Ils ont été installés par le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Ismael Barh Bahar dans l’enceinte du Programme. Il a exhorté les nouveaux dirigeants à se mettre de fait au travail. Aux autres agents, le DG demande un accompagnement avec le même élan et la même détermination afin de maintenir et d’augmenter leurs appuis au profil du programme sectoriel de lutte contre le sida afin pour l’atteinte des objectifs fixés. Enfin, il invite tout le personnel à un esprit d’équipe.

Le coordonnateur Abdelrazzack Adoum Fouda, promet être à la hauteur afin d’atteindre les objectifs 90 90 90 et l’élimination du VIH à l’horizon 2030.