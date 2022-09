Tchad : la multiplication des conflits sanglants inquiète la LTDH

La ligue tchadienne des droits de l’Homme (LTDH), à travers un communiqué du 21 septembre 2022, propose des pistes de résolutions des conflits intercommunautaires qui se muliplient.

Suite aux différents conflits intercommunautaires observés dans le pays, la Ligue tchadienne des droits de l’Homme (LTDH), se prononce. Adoum Mahamat Boukar, président intérimaire de la ligue demande, le retrait immédiat des forces de troisième degré présents dans les villages. Egalement la suspension immédiate des activités de transhumance qui sont le prétexte pour détruire les communautés. Pour la LTDH, les auteurs des perpétrés sur les populations doivent être poursuivis en justice. Et les victimes pris en charge. Quant aux déplacés forcés, la ligue tchadienne des droits de l’Homme demande une assistance.

D’après le communiqué, ces propositions sont faites après l’analyse de la situation dégradante des droits humains dans la majorité des provinces. En l’occurrence, à Kyabbé, dans le Moyen Chari, avec les tueries du Lac Iro. Le conflit dans le Mayo Kebbi et dans la capitale.

Dans le Lac Iro, une vingtaine de morts a été enregistrés, à l’issue des affrontements sanglants entre agriculteurs et éleveurs. Le conflit a démarré le 14 septembre. Au moins 114 cases brûlés et des champs ravagés. « Non loin là, à Korbol dans le Barh-Koh, les attaques continuent sur les paisibles citoyens dont 4 personnes abattues par les militaires, 15 cases brûlées, l’interdiction formelle de la circulation des motos et vente de carburant.» Pour la LTDH, toutes les propositions doivent être prises en compte afin que cesse les conflits armés et sanglants.