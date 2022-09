Tchad : la ministre du Développement touristique au sommet des leaders sur le tourisme

L’évènement se déroule à Bruxelles en présence de nombreux leaders mondiaux du tourisme. La ministre du Développement touristique a vanté les mérites du Tchad sur le plan touristique.

La ministre du Développement Touristique et de l’Artisanat, Mounira Hassaballah a pris part le mardi 06 Septembre 2022 à Bruxelles en Belgique, au sommet des leaders sur le tourisme organisé par World Tourism Forum Institute (WTFI).

S’adressant aux participants, la Ministre a souligné que nonobstant la situation sécuritaire et surtout le terrorisme qui prévaut dans la sous-région, les avantages pour les investisseurs qui s’installent au Tchad sont entre autres l’hospitalité et le style de vie agréables, le potentiel économique, les opportunités inexploitées et surtout l’environnement politique et économique favorable pour les investisseurs étrangers, privés et publics.

Représentant le Tchad, la Ministre a vanté les potentialités naturelles du Tchad tout en appelant les investisseurs à venir s’installer au pays. Ceci permettrait la création d’emplois et le transfert de compétences qui est une ressource sous-exploitée.