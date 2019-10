Tchad : la ministre Djalal Ardjoune Khalil de la Femme lance le plan national genre

Ce plan a pour objectif de conscientiser, sensibiliser et mobiliser les ressources afin de les mettre au profit des femmes.

Une délégation conduite par la ministre de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale, Dr. Djalal Ardjoune Khalil, a présidé lundi matin au sein de l’université de Mongo le lancement du Plan national genre.

Initié dans le cadre du développement, de la socialisation et de l’éducation de la femme,

Cette rencontre a regroupé plusieurs personnalités notamment les autorités administratives, civiles et militaires, ainsi que les représentants des femmes issues de différentes associations.

Dans son mot d’ouverture, le maire de la ville de Mongo, Hassan Souleyman a souligné que le Plan national genre est une initiative des plus hautes autorités à l’égard des femmes.

Dans le même sillage, le secrétaire général de la province du Guera, représentant le gouverneur de la province, Djerambété Dingamyo, a félicité tout d’abord la venue de la délégation du ministère de la Femme avant de mettre le cap sur l’objectif principal du Plan national genre. Il a souligné que la femme est au centre du développement d’une nation car elle contribue de manière spontanée aux activités de toute sorte.

Prenant la parole, la ministre de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale, Dr. Djalal Ardjoune Khalil, a, au nom de son ministère, salué les invités et femmes du Guera. Pour elle, les femmes de la province du Guera sont des femmes battantes et actives. « Cela a été prouvé lors du salon africain de l’agriculture SAFAGRI qui s’est tenu a N’Djamena du 12 au 15 mars 2019. »