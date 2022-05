Tchad : la ministre de la protection de la petite enfance consternée par la mort de 4 enfants

Quatre mineurs sont morts étouffés après s’être introduits dans un véhicule en panne, le 04 mai 2022 à Adré, dans la province du Ouaddaï.

Le drame se produit dans la journée du 04 mai. 4 enfants, dans leur tendance de jeu habituel, décident dans un véhicule en panne. Ils y entrent et ferment l’automobile après eux. Sauf que, quelque temps après, le pire survient. Les mineurs sont coincés dans le véhicule et étouffent, car, ils ne parviennent pas à rouvrir la portière pour se sauver. Ils auraient même lancé des cris de détresse, mais en vain. Les dépouilles des enfants seront retrouvées des heures plus tard. Ils meurent asphyxiés.

Informée du drame, la ministre en charge de la Protection de la Petite enfance, Amina Priscille Longoh compatit. « J’ai appris avec émoi et grande tristesse la mort de quatre enfants par asphyxie dans une voiture à Adré. » écrit-elle.

Elle dit être de tout cœur avec les familles éplorées : « j’exprime toute ma compassion et ma solidarité aux parents et aux proches des disparus. Je saisis cette occasion pour interpeller l’ensemble des parents et les appelle à plus de vigilance au quotidien dans la surveillance des enfants. » Elle souhaite que « leurs âmes reposent en paix ! »