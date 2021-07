Tchad : la ministre Amina Ehemir Torna a été auditionnée par la police judiciaire

La ministre de l’Aménagement du territoire, du Développement de l’Habitat et de l’Urbanisme, Amina Ehemir Torna a été auditionnée par la police judiciaire le 08 juillet 2021

Cette information a été donnée par les magistrats réunis en assemblée générale ce 09 juillet 2021 à N’Djamena. Selon le président du Syndicat des magistrats du Tchad (SMT), cette audition entre dans le cadre d’une obstruction à la justice par Mme, le membre du gouvernement. La plainte a été déposée par les le Syndicat des magistrats du Tchad (SMT) et le Syndicat autonome des magistrats du Tchad (SYAMAT). Les hommes en toge reprochent à la ministre d’avoir : « arraché des documents », de leurs mains au cours d’une descente au cadastre La ministre Amina Ehemir Torna, avait jugé cette mission des magistrats informel. Elle aurait souhaité être notifiée par un document formel, avant toute opération. Pour elle : « les magistrats n’ont pas droit de toucher les documents relevant d’une de ses directions », sans présenter un acte qui permet de toucher les documents des services de son département.

Or, le secrétaire général du Syndicat des Magistrats du Tchad (SMT), Djonga Arafi soutient qu’une chemise contenant le dossier de procédure : « jugement avant dire droit (JADD) » a bel et bien été remis à ministre de l’Aménagement du territoire, du Développement de l’Habitat et de l’Urbanisme, Amina Ehemir Torna.