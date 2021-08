Tchad : la médecine traditionnelle joue un rôle important dans le traitement des maladies chroniques

A l’occasion de la célébration de la 19ème édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle, les patrons de la santé au Tchad ont reconnu ses bienfaits dans le traitement des maladies incurables

La Secrétaire Générale Adjointe du ministère de la santé publique et de la solidarité nationale Dr Mbaidedji Dekandji Francine a fait une déclaration en rapport à la célébration de la Journée africaine de la médecine traditionnelle, célébrée cette année sous le thème : « la contribution potentielle de la médecine traditionnelle aux efforts de riposte à la Covid-19 ». Le rôle important que joue la médecine traditionnelle dans le traitement des maladies chroniques et dans l’amélioration de la qualité de vie et des personnes souffrant des maladies incurables a été mis en exergue.

Dr Mbaidedji Dekandji Francine insiste sur le fait que : « médecine traditionnelle occupe une place importante dans notre vie quotidienne », Elle est très accessible et très abordable à tous les niveaux, note-elle. « L’intérêt de la médecine traditionnelle pour le traitement du Covid-19 est croissant en Afrique », la responsable du ministère de la santé, qui salue au passage tous les efforts de l’Organisation mondiale de la santé.

Le ministère de la Santé publique, profite de l’occasion pour interpeller les chercheurs : « en cette journée, je lance un vibrant appel aux institutions de recherche, aux praticiens et aux secteurs privés pour qu’ils renforcent la collaboration autour de la recherche et de la production dans le domaine de la médecine traditionnelle »

Le gouvernement tchadien a reconnu en 2018 à travers une déclaration que, la médecine traditionnelle complémentaire et alternative présente de nombreux avantages et une longue histoire dans la prestation des soins aux populations.