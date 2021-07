Par arrêté n° 76 du 12 juillet 2021, le ministre de la Sécurité publique, Souleyman Abakar Adam, autorise le parti de Succès Masra et certains organisations de Wakit Tama à marcher pacifiquement le vendredi 16 juillet 2021

Pour la première fois, les autorités en place autorisent une manifestation du parti ‘’Les Transformateurs’’ de Succès Masra et des autres associations appartenant au mouvement de revendication ‘’Wakit Tamma’’. Dans une note publié ce jour, le ministre en charge de la Sécurité publique a donné quitus afin que la manifestation se déroule. Les marcheurs : « contre la confiscation du pouvoir et les violations des droits de l’Homme par le CMT. L’ingérence de la France et la complicité de l’Union africaine », partiront du Rond-point Hamama au Palais de 15 janvier.

La marche regroupera les Transformateurs, certaines organisations de la société civile. A savoir la LTDH, la CTDDH et l’UST. D’après le ministre de la Sécurité publique, la demande d’autorisation été enregistrée le 06 juillet 2021. Il appelle au respect des termes du Communiqué.

« Cependant, en cas de casses, de vols, d’effractions, de toute autre infraction ou de débordements, les organisateurs seront tenus pour responsables devant les Juridictions de la République. », met en garde Souleyman Abakar Adam, ministre de la sécurité publique.

Il est à noter que la date sollicité par Wakit Tamma a également été modiée. Au lieu du 14 juillet initialement prévu, elle est reportée au 16 du même mois.