Tchad : la majorité présidentielle en meeting contre le terrorisme

Le Mouvement patriotique du salut (MPS, pouvoir) et ses alliés organisent, vendredi après-midi, au stade Idriss Mahamat Ouya de N’Djaména, une grande mobilisation où est attendu le chef de l’Etat Idriss Déby et dont l’objectif est de dénoncer l’incursion des «terroristes» au nord-est du Tchad.A N’Djaména, beaucoup d’établissements scolaires secondaires n’ont pas fonctionné normalement car les lycéens et collégiens, mobilisés aux côtés des militants des partis de la majorité présidentielle, préparent activement leur participation à la manifestation prévue à 14h.

Plusieurs Tchadiens ont déploré cette mobilisation des élèves, au motif que l’école ne doit pas se mêler des activités à connotation politique.

Pour sa part, le coordonnateur du comité de veille de la majorité présidentielle, Abdramane Djasnabaille, a profité de son appel à une grande mobilisation, pour s’insurger contre une tentative de déstabilisation des institutions démocratiques du Tchad.

Il faut « se dresser comme un seul homme contre ces terroristes », a-t-il martelé avant de déplorer que «des individus malintentionnés, manipulés, organisés, équipés et téléguidés » aient choisi le moment où le Tchad est en train de prendre son envol aux plans économique, politique et social, pour tenter de le déstabiliser.