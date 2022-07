Tchad : la magistrature militaire recrute les auditeurs de justice et les greffiers

Un concours de recrutement de 20 auditeurs de justice militaire et 10 greffiers militaires est lancé par la direction de la justice de l’état-major général des armées.

Le ministère de la Défense nationale, des anciens combattants et victimes de guerre lance un concours de recrutement de jeunes tchadiens des deux sexes. Il s’agit de 20 places pour les auditeurs de justice, pour une formation de deux ans, 2022-2024. Et 10 places pour les greffiers militaires, 2022-2023. Les dossiers de candidature doivent être déposés à la direction de la justice militaire de l’état-major général des armées du 25 juillet au 6 août 2022.

Les candidats auditeurs de justice militaire doivent être âgés de 26 à 40 ans au plus, être titulaires d’au moins un diplôme de maîtrise en droit. Et remplir les conditions d’aptitude physique et mentale exigées par le service de l’emploi.

Les greffiers doivent être âgés de 22 à 40 ans et être titulaire d’un diplôme de licence en droit et/ou son équivalent.

Tous les candidats doivent jouir de tous leurs droits civiques et être de bonne moralité.