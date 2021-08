Tchad : la LTDH conteste la nomination de Dobian Assingar au CODNI

La Ligue Tchadienne des Droits de I ‘Homme (LTDH), dans un communiqué du 30 août 2021, déclare qu’elle n’a pas désigné un représentant au Comité d’organisation du Dialogue national inclusif

L’arrêté N°1032/PCMT/PMT/2021 du 30 août 2021, portant nomination de Dobian Assingar au Comité d’Organisation du Dialogue National Inclusif au titre de la LTDH est contesté. Le président de la Ligue tchadienne des droits de l’Homme, Me Loalngar Yogangan Max, fait savoir que l’organisation n’a pas désigné de représentant au Comité d’Organisation du Dialogue National Inclusif.

« Aucune instance de la LTDH n’ayant procédé à cette nomination, le Président d’honneur ne pourrait y figurer qu’en son nom propre », le président de la ligue.

Il explique que, suivant les dispositions des Statuts et Règlement Intérieur de la LTDH, une telle décision ne pourrait être actée que par le Conseil d’Orientation et de Contrôle ou encore de son Président qui est habilité à représenter l’association à tous les échelons de la vie publique. « Or n’ayant ni désigné de représentant, ni convoqué et présidé une session devant désigné de représentant, toute décision contraire est nulle et de nul effet », insiste Me Loalngar Yogangan Max

« Sous réserve d’une session ordinaire ou extraordinaire, régulière du Conseil d’Orientation et de Contrôle, la LTDH réaffirme son attachement à la position de Wakit Tamma et de ses partenaires traditionnels, notamment de I’UST, qui ont rejeté toute participation à un dialogue qui n’en serait pas un. »

La LIDH rappelle que loin de refuser le dialogue, I ‘abstention ou le refus d’un dialogue insincère est aussi un mode d’expression pour la défense des populations sauraient faire l’objet de marchandage.