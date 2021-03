Tchad : la liste des candidats jugés aptes à affronter Idriss Deby le 11 avril 2021

La Cour suprême a rendu public, le 03 mars 2021, la liste des candidats dont les dossiers sont conformes à la Constitution et au Code électoral. Neuf partis de l’opposition et le MPS, parti au pouvoir

La liste des candidats retenus pour l’élection présidentielle du 11 avril 2021 est connue. Elle a été présentée par la Cour suprême du Tchad. Parmi les candidats retenus, vient en première ligne, le président candidat, Idriss Deby Itno. La Cour note que son dossier est conforme aux dispositions prévues par la loi en la matière.

La candidature de son opposant principal, Saleh Kebzabo, président de l’Union national pour la démocratie et le renouveau a également été retenue. La Cour suprême valide dans le même ordre les candidatures de Romdoungar Félix Nialbé, Pahimi Padacke Albert, ancien et dernière premier ministre du Tchad Jusqu’à l’avènement de la 4ème république. Les autres dossiers de candidatures reçues sont ceux de Madjitoloum Yombombe Theophile, Bongoro Theophile, Lydie Beassoumda, Ngarledji Kodji Yorongar, Alladoum Baltazar Djarma et Brice Guedmbaye.

Six dossiers ont été rejetés pour différents motifs, notamment Succès Masra des Transformateurs, Yaya Dillo et Baba Ladé. Un retrait a également été enregistré.