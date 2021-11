Tchad : la Ligue tchadienne des droits des femmes va marcher le 06 novembre

Le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration autorise la Ligue tchadienne des droits des femmes à marcher le 06 novembre 2021.

Par arrêté No 152 de ce 2 novembre, le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, Souleyman Abakar Adam autorise la marche pacifique la marche de la la Ligue tchadienne des droits des femmes. Le consortium des organisations féminines et activistes entend manifester pour les violences faites aux femmes.

L’itinéraire arrêté par le ministère va du palais de justice au palais du 15 janvier. En cas de casses, de vols, d’effractions, de toute autre infraction ou de débordements, le Consortium organisateurs sera tenu pour responsable devant les juridictions.