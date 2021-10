Tchad : la ligue provinciale du Mayo-keby Est championne de la 4ème édition de la lutte Africaine

La 4ème édition du championnat national de Lutte africaine a refermé ses portes le 17 octobre 2021. La ligue provinciale du Mayo-Kebbi sort vainqueur

Les rideaux sont définitivement tirés sur la 4ème édition du championnat national de Lutte africaine. L’édition 2021 du championnat national de Lutte africaine s’est achevée dimanche au stade Olympafrica dans une ambiance exaltante pour les lutteurs que pour les amoureux de cette discipline.

La ligue de la province du Mayo-keby Est sacrée championne de la 4ème édition de la lutte Africaine 2021, suivi de N’djamena et la Tandjilé. Des médailles d’Or, argent, bronze et plusieurs autres prix individuels et par équipes ont été décernés. Animé par un groupe artistique « le ballet du Tchad » et l’Association des Supporters des Équipes nationales « ASENT »,la cérémonie de clôture a vu la présence de plusieurs autorités de la capitale tchadienne à savoir : le Président du Comité Olympiques et sportif Tchadien Me Abakar DjermahAumi, l’Inspecteur général au Ministère des sports, la directrice de sports de haut niveau.

Le Président de la FTLA, Dr Baba Ahmat Baba, dans son allocution, s’est dit satisfait de la participation et du niveau technique de combats que constitue cette jeunesse.

Il a par ailleurs demandé aux responsables des ligues de se mettre au travail pour détecter encore plusieurs autres talents de lutteurs. Grâce à la réussite de ce championnat de Lutte africaine Ndjamena 2021, Dr Baba Ahmat Baba a remercié les autorités pour leur implication et soutien sans relâche tout en souhaitant bon retour aux différentes délégations.