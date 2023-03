Tchad : la Journée internationale du travail social célébrée

Sous l’égide du ministère du Genre et de la Solidarité nationale, la Journée internationale du travail social célébrée le 22 mars 2023 au Tchad.

Placée sous le thème : « les travailleurs sociaux tchadiens face au défis de la diversité», la journée a été commémorée au Tchad. La secrétaire générale du ministère du Genre et de la Solidarité nationale, Appoline Moudalbaye, fait savoir que le choix de ce thème vise à mettre en évidence l’utilité du travail des professionnels de l’action sociale en tant que force considérable. Et, pour asseoir et défendre le respect d’où les objectifs assignés consistent à apprendre les différentes méthodologies pour gérer et valoriser la diversité dans le travail social et élargir les connaissances sur la justice transitionnelle.

La Présidente de la Fédération nationale des travailleurs sociaux, Aminata Djibrilla, explique que cette journée est une occasion pour les travailleurs sociaux et les autres acteurs des services sociaux de s’affirmer pour relever les défis des mutations de l’heure. Egalement de mettre l’accent sur le rôle important que jouent les travailleuses et travailleurs sociaux dans la mise en œuvre des projets et programmes d’une politique sociale notamment dans la protection des enfants, des personnes du 3e âge, des personnes handicapées ,dans la prise en charge psychosociale, la lutte contre les violences faites aux femmes et dans les centres hospitaliers.

Le Représentant de l’UNICEF au Tchad, Dr Jacques Boyer a souligné que le personnel de l’action sociale joue un rôle essentiel dans l’identification, la prévention et la gestion des risques. Sans oublier son rôle central dans le soutien aux enfants et aux familles au sein des communautés en réduisant la pauvreté et en facilitant l’accès et la fourniture des services sociaux de base afin d’améliorer le bien-être de l’enfant et de la famille.