Tchad : la journée du 1er décembre 2022 est déclarée fériée, chômée et payée

A l’occasion du 32ème anniversaire de la Journée de la liberté et de la démocratie, marquant la prise de pouvoir par l’ancien président Idriss Deby Itno, le 1er décembre est déclarée fériée.

Le ministre de la Fonction publique et du Dialogue social, Abdoulaye Mbodo Mbami, annonce à travers un communiqué que : « le jeudi du 1er décembre 2022, journée de la liberté et de la démocratie, est déclarée fériée, chômée et payée sur l’ensemble du territoire national.

Il précise par ailleurs que le vendredi 2 décembre 2022 est ouvrable.

A cette occasion, une cérémonie de prise d’armes est prévue à la Place des Nations. Lemaire de la ville de N’Djamena, Ali Haroun invite les populations à y prendre part des 7heures du matin.

Pour mémoire le 1er décembre 1990, l’ancien président Idriss Deby Itno a renversé Hissein Habré. Il a gouverné le pays pendant 30 ans, pour enfin tomber au front au cours de l’affrontement contre le mouvement rebelle FACT.