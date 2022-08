Tchad : la journée du 11 août déclarée, fériée chômée et payée

A l’occasion de la célébration du 62ème anniversaire de l’Indépendance du Tchad, la journée du 11 août 2022, est déclarée, fériée, chômée et payée dans toute l’étendue du territoire national.

Le 11 août 1960, le Tchad, ancienne colonie française accédait à son indépendance, à l’instar de plusieurs pays africains. François Tombalbaye, alors Premier ministre prononce le discours d’indépendance du Tchad, prononce le discours d’entrée dans un nouvel air. C’était sur le perron de l’hôtel de ville de Fort-Lamy (actuel N’Djamena). La cérémonie avait été marquée par un incident, une coupure d’électricité subite, au moment où le premier président tchadien devait prononcer son discours. L’obscurité n’a pas empêchée François Tombalbaye de poursuivre.

Le 11 août 2022, ça fera 62 ans que le Tchad est indépendant. A cet effet, le ministre Brah Mahamat porte fait informe les travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé que :« la journée du jeudi 11 août 2022 est fériée, chômée et payée. »

Mais, le vendredi 12 août 2022 est ouvrable.