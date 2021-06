Tchad : la HAMA encourage l’utilisation responsable des médias et réseaux sociaux

L’Agence nationale de sécurité informatique et de certification électronique (ANSICE) et la Haute autorité de médias et de l’audiovisuel (HAMA) ont organisé une journée d’information et d’échange ce lundi 14 juin 2021 à N’Djamena

Les assises ont lieu au CEFOD sous le thème : « média et réseaux sociaux », sous la conduite Dieudonné Djonabaye, président de la HAMA. Cette journée d’information et d’échange vise ouvrir les discussions allant dans le sens du renforcement de l’unité nationale et le vivre ensemble, le respect des valeurs culturelles et identités nationales, de l’ordre public et de la vie privée des citoyens

Au cours des échanges, les participants ont fait allusion au cadre juridique et institutionnel de la presse en ligne, les discours de haine dans les médias et réseaux sociaux, ainsi que le désordre de l’information et des techniques de vérification de Fake news. Des exposés sur les outils de lutte contre le Fake news et sur le rôle d’Agence nationale de sécurité informatique et de certification électronique, la protection des données et la lutte contre la cybercriminalité étaient également au menu des échanges.

Le directeur général de l’ANSICE a laissé entendre que : « la problématique des réseaux sociaux et leur utilisation constituent un enjeu majeur pour le monde entier », c’est pourquoi les autorités du pays appellent les tchadiens à une utilisation saine et responsable de ces outils.