Tchad : la grève d’avertissement de trois jours a démarré

La grève d’avertissement de trois annoncés par la plateforme syndicale revendicative est observée. Elle se tient du 27 au 29 octobre 2020 dans toutes les structures du secteur public du pays

Les institutions du secteur public entrent en grève pour trois jours. Cette cessation d’activités de trois jours fait suite au non-respect par le gouvernement des engagements contenus dans l’accord du 9 janvier 2020. Les syndicalistes ont assuré que pendant cette cessation de travail, un service minimum sera offert dans les établissements sanitaires.

Les travailleurs tchadiens du secteur public revendiquent, la levée du gel des effets financiers des avancements et reclassements et le payement des frais de transport des années 2016 et 2019. La plateforme fait savoir que c’est le gouvernement qui a incité les travailleurs à faire ce choix.

Il est à noter que les enseignants des établissements publics de N’Djamena ont arrêté les activités le 26 octobre, soit une journée avant la grève générale.