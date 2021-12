Tchad : la gendarmerie présente le bilan des activités sécuritaires pour 2021

Ce 24 décembre 2021, le directeur général de la Gendarmerie a fait le point des activités sécuritaires de l’année qui s’achève. Dans sa déclaration, Djonta Marcel Hoïnati a salué la contribution de la population à travers le numéro vert.

Plusieurs présumés malfrats de différentes catégories sont tombées dans les filets de la gendarmerie nationale. Il s’agit des présumés fabricants de faux billets de banque, des présumés braqueurs, des voleurs des coupeurs de route, des armes de guerre, des armes de fabrication artisanale, des armes blanches, des véhicules et engins ont été appréhendés et récupérés entre autres.

Le bilan annuel se présente ainsi communique le DG de la gendarmerie « 119 malfaiteurs appréhendés pour diverses infractions dans les différents parquets de N’Djamena et dans les provinces et mis à la disposition de la justice. 409 armes de différents marque et 265 munitions de différents calibres ont été saisis et déchargés à la direction générale de la réserve et stratégie.

Une grande quantité de drogues, des boissons frelatés et des armes blanches ont été saisies. Deux véhicules du ministère de la Justice braqués à Mongo ont été récupérés dans le Chari Baguirmi et un autre du HCR volé a été récupéré à Koundoul, ajoute le patron de la gendarmerie.

Djonta Marcel Hoïnati fait savoir que des missions ont été entreprises dans toutes les légions ce trimestre afin de dévoiler l’état de mise en œuvre des mesures prises. Notamment, le « démantèlement de toutes les barrières érigés illégalement à l’intérieur du territoire. » et l’interdiction de détention illégale des armes par des civils et des militaires non autorisés. Et enfin, Le respect de l’autorité de l’Etat. « Toutes ces mesures ont été observées positivement sur l’ensemble du territoire. », assure le directeur général de la Gendarmerie nationale.