Tchad : la gendarmerie nationale a capturé une cinquantaine de présumés malfrats

Dans le cadre de ses opérations, la gendarmerie nationale a mis en déroute une cinquantaine de personnes. Des armes et pièces à conviction divers ont également été saisies.

Le porte-parole de la Gendarmerie Nationale, le colonel Abakar Abderrahmane Haggar a présenté ce 31 mars 2022, des présumés trafiquants. Parmi lesquels, des démarcheurs, des et des trafiquants de drogue et leurs complices, des consommateurs de drogues, et voleurs de planches

Plusieurs armes et des produits frelatés ont également été récupérés. Entre autres, 32 têtes de moutons, des bœufs, 51 motos de différentes marques, 14 armes à feu de divers calibres, 109 plaquettes de tramadole, une boîte de 500 Exol, 8 sacs de boissons frelatés, et 7 armes de fabrication locale ont été saisis.

Ce résultat est également l’œuvre d’une nouvelle unité spéciale formée par l’Union Européenne. Cette unité a été formé dans l’objectif de renforcer les équipes existantes, informe, le porte-parole de la gendarmerie nationale. En seulement 15 jours, l’unité spéciale a récupéré 2 véhicules et plusieurs délinquants. Particulièrement les clans impliqués dans les enlèvements contre rançons.

Le porte-parole de la gendarmerie, a regretté que la cinquantaine de jeunes appréhendés soit âgé d’environ trente ans.