Tchad : la garde forestière interpelle trois braconniers

Ils sont accusés d’empoisonner, de tuer des animaux sauvages et de les vendre dans les marchés.

La Garde forestière et faunique du Tchad a annoncé lundi l’interpellation à la sortie sud de N’Djamena, de trois présumés individus qui empoisonnent et tuent des animaux sauvages pour les revendre dans les marchés.

Les présumés malfrats et 12 varans -capturés au bord du fleuve à Walia- ont été présentés ce matin au commandement de la Garde forestière et faunique, dans le 1er arrondissement de N’Djamena.

« Ces animaux sauvages ont été empoisonnés par des braconniers, lâchement, dans des marres, marigots, puis capturés et tués. Ces poisons que les gens commencent à utiliser de nos jours sont des produits très dangereux. Ils sont aussi dangereux pour l’être humain. Ils veulent venir vendre la viande dans les marchés de la place », a expliqué Hamid Hissein Itno, commandant de la Garde forestière et faunique du Tchad.

Il a ajouté que « ces viandes sont empoisonnées. En cette période de Covid-19, on a écouté que même la Covid est venue par la viande d’animaux de brousse. C’est dans cette optique que nous, en tant que protecteurs de l’environnement on les a arrêtés. Maintenant, on va les mettre entre les mains de la justice. Ces délinquants vont répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. »

Hamid Hissein Itno a lancé un appel à la vigilance de la population et a mis en garde contre ce genre de pratiques.