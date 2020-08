Tchad : la FTFA forme 30 entraîneurs en licence D

La direction technique nationale de la Fédération tchadienne de Football Association (FTFA) organise une formation en licence D, à l’intention de 30 entraîneurs des ligues provinciales

Cette session de recyclage entre dans le cadre du développement du football de base. Les bénéficiaires sont les entraîneurs des ligues provinciales de la Tandjilé, du Mayo Kebbi Ouest, du Ouaddai, du Sila et du Wadi Fira. Le directeur technique national de la FTFA, Mahamat Oumar Yaya allias Modou Kouta souligne qu’ : « on ne peut pas développer le football sans les entraîneurs formés ». D’où, la formation en qualité en nombre suffisant des entraîneurs, qui à leur tour, formeront des jeunes pour les compétitions de U15 et U17

Il indique que former les entraîneurs était déjà inscrit dans leur plan d’action. Il fait savoir que la direction technique nationale a déjà couvert 19 ligues provinciales, au moins 20 à 30 instructeurs sont formés dans chacune des ligues en Licence D. Ils continueront pour accélérer en licence B, C et A de la Confédération africaine de football.

« On est conscient que ce ne sont pas tous ces entraîneurs qui vont continuer à entrainer », Mahamat Oumar Yaya allias Modou Kouta. « Parfois sur les 30 qu’on forme, il y’a 15 qui sont sur le terrain voire moins, mais l’objectif est de former en qualité et en quantité », ajoute-t-il. D’après lui, si demain il y’a des compétitions de U15 ou U17, il ne se posera pas des problèmes d’éducateurs.