Tchad : la France demande d’ouvrir une enquête impartiale du drame chez Yaya Dillo

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian s’est publiquement prononcé, le 02 mars 2021, sur le raid meurtrier au domicile de Yaya Dillo le 28 février dernier

Il invite les autorités tchadiennes à ouvrir le plus rapidement une enquête impartiale sur les violences qui ont entrainé la mort de trois personnes au domicile du candidat de l’opposition à la présidentielle au Tchad, Yaya Dillo. « Nous invitons solennellement le Tchad à conduire au plus vite une enquête indépendante et impartiale pour faire toute la lumière », déclare Jean-Yves Le Drian devant Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale.

Le chef de la diplomatie française ajoute que : « Yaya Dillo était sous le coup de deux mandats d’arrêt antérieurement, a posé de la résistance à des mandats judiciaires. Mais ce n’est pas une raison pour aboutir à la perte de plusieurs vies humaines ». L’enquête dont il est question vise à faire la lumière sur tous les évènements tragiques.

Avant la France, les Nations-Unies et Amnesty international ont également condamné ce drame survenu au domicile de l’ancien représentant Tchad à la Commission des Etats de l’Afrique centrale de la (CEMAC).