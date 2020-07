Tchad : la France décide de soutenir les ménages vulnérables par le biais d’une ONG

Hier lundi 27 juillet 2020, l’ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery et le président de l’ONG Action humanitaire pour le développement durable (ACHDR), ont signé une convention de 130 millions de FCFA pour répondre aux besoins des couches vulnérables.

L’organisation non gouvernementale, ACHDR va utiliser cet argent pour subvenir aux besoins vitaux et nécessaires des ménages tchadiens les plus vulnérables. Il s’agira concrètement vulgariser et faire respecter les mesures de prévention contre la Covid-19 par les populations. Accroitre les revenus des femmes et des jeunes, à travers l’appui aux initiatives socio-économiques génératrices de revenus et renforcer les capacités d’action de communautés, pour une résilience accrue des populations tchadiennes.

Plus de 5600 personnes prioritaires sont directement concernées, notamment les femmes et les jeunes. Le projet a préalablement recensé 800 ménages, parmi lesquels 675 ont été organisés en 45 groupements de femmes et de jeunes. Les bénéficiaires indirects sont estimés à près de 19.000 personnes.