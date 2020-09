Une séance de renforcement de capacité est organisée par la fondation turque Maarif en faveur de ses enseignants pour le compte de la rentrée scolaire 2020-2021. La formation a débuté le 8 septembre 2020

Cet atelier est le énième du genre. Il est organisé à l’approche de chaque rentrée scolaire par la fondation à l’endroit des instituteurs qui exercent dans ses établissements. Cette session consistera à édifier les enseignants sur l’utilisation du tableau intelligent et sur la classe robotique entre autres. Elle s’appuie également sur l’enseignement à distance entamé depuis l’apparition de la pandémie de la Covid-19.

Ibrahim Douman, directeur de la fondation Maarif au Tchad, explique que le programme de cette session de formation est axé sur les valeurs universelles durables. De sorte que « nous ne dépendions plus des formules et ne répétions plus des slogans », fait-il savoir. « Des valeurs qui devraient nous aider à briser des barrières égoïstes engendrant l’antagonisme entre l’Homme et l’Homme, et nous épanouir en amour et en humanité », ajoute-t-il.

Il est également question au cours de cette séance de se familiariser avec les mécanismes de maitrise de la colère et de débattre des sujets poignants, tels que le bilinguisme au Tchad, l’école et la paix et l’enseignement des sciences expérimentales.