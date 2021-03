Tchad : la Fondation Grand Cœur remet les prix aux lauréats du programme Zuhur Almara

La secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur, Habiba Saoulba, a présidé ce 04 mars 2021 au nom de la première dame la cérémonie de remise des prix des lauréates du programme Zuhur Almar’a.

C’est un programme d’accompagnement qui récompense les initiatives féminines à fort impact social au Tchad dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’énergie, de l’élevage, de l’agriculture, de l’écologie, de la culture, du sport et toutes les initiatives prometteuse au Tchad.

C’est une initiative pensée par le Ministère de la Femme et de la protection de la petite enfance appuyée par la Fondation Grand cœur et Wenaklabs. Sur 23 postulantes, les trois premières ont gagné chacune la somme de 3 millions, de la 4ème à la 6ème place elles ont eu 2 millions chacune et enfin de la 7ème à la 10ème place chacune a eu 1250 000F. Elles auront également droit à l’accompagnement des experts sur une période de 3 mois. En plus des chèques les lauréates ont eu chacune droit à un kit offert par une compagnie de télécom.

La ministre de la femme et de la protection de la petite enfance a remercié le jury pour le travail abattu sur la base du mérite et de la compétence. Elle félicite toutes les filles qui ont eu le courage de postuler et particulièrement les lauréates. Elle invite les autres filles à être plus nombreuses à postuler à la prochaine édition.

La secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur, représentant la première Dame du Tchad et présidente de la Fondation grand cœur a exprimé sa joie de se retrouver sous le signe du savoir-faire féminin en rapport avec l’entreprenariat.

Pour elle le prix Zuhur Almara’a est un tremplin pour davantage booster leur créativité et les rendre compétitives sur le marché des affaires. Elle a félicité les lauréates au nom de la présidente de la FGC et a encouragé les autres qui n’ont pas déméritées.