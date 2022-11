Tchad : la Fondation grand cœur remet 5000 kits scolaires au ministère de l’Education

La Fondation Grand Cœur à travers son programme « Soutenons l’école tchadienne » a remis un don composé essentiellement des sacs scolaires au ministère de l’éducation nationale le 24 novembre 2022.

Après Mongo et Mao, c’est au tour de la ville de N’Djamena de recevoir 5000 sacs scolaires qui seront répartis dans les différents arrondissements pour soutenir les parents démunis. Pour la secrétaire générale de la FGC, son institution en axant ses actions depuis sa création sur la promotion de l’excellence, le renforcement du dispositif matériel et l’accompagnement des élèves, notamment les filles et la promotion des filières scientifiques, a bien voulu apporter sa modeste contribution pour inverser les tendances des résultats peu reluisants enregistrés ces dernières années par le système éducatif.

Le Secrétaire général du ministère de l’éducation nationale après avoir remercié la présidente de la Fondation Grand Cœur a annoncé qu’une partie de ce don sera remis aux élèves des camps de sinistrés pour leur permettre de reprendre le chemin de l’école avec des sacs pour conserver leurs matériels d’étude.