Tchad : la FIFA prolonge le mandat du comité de normalisation du football

Le 11 novembre 2022, le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé de prolonger le mandat du comité de normalisation de la Fédération tchadienne de football jusqu’au 30 avril 2023 au plus tard

Le mandat du comité de normalisation du football dirigé par Jacqueline Moudeina a été prolongé. Il était censé prendre fin le 15 novembre 2022. Sa mission consiste à gérer les affaires courantes de la FTFA, réviser les statuts et le code électoral de la FTFA afin de garantir leur conformité avec les exigences et principes des Statuts de la FIFA, et veiller à leur adoption par l’assemblée générale de la FTFA, élaborer, avec l’aide de la FIFA.

Après un an d’exercice, le Bureau du Conseil de la la FIFA, instance faitière du football décide de laisser la gestion du football à cette équipe jusqu’au 30 avril 2023 au plus tard.

Toutefois, la FIFA note que certaines missions clés du mandat du comité n’avaient pas été remplies, principalement en raison de la pandémie de Covid-19 mais aussi de la situation générale dans le pays, qui fait face à une crise politique et humanitaire sans précédent.

« Si des avancées ont été réalisées, notamment par rapport à la reprise de la Premier League, cette décision répond principalement à la volonté de donner au comité de normalisation le temps nécessaire pour mener à bien l’ensemble des missions définies dans son mandat »

Il est à rappeler que les personnes qui constituent la commission de normalisation de la Fédération Tchadienne de Football ne peuvent en aucun cas candidater aux prochaines élections de ladite fédération.