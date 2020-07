Tchad : la FIFA donne à la FTFA les orientations pour l’utilisation du fonds d’aide Covid-19

Par visio-conférence, les membres de la FIFA ont organisé une rencontre avec les responsables de la Fédération tchadienne de football association. Il était question d’édifier ces derniers sur l’utilisation des fonds octroyés pour faire face aux effets de la pandémie

La Fédération Internationale de Football Association a donné les indications sur l’aide qui sera accordée pour soutenir les fédérations de football. Le plan d’aide est institué pour permettre aux associations bénéficiaires de de faire face aux conséquences économiques que pourraient engendrées la pandémie de Covid-19

L’utilisation de ces fonds se fera au gré des différentes fédérations. Néanmoins, elle doit répondre à certains critères. Les fonds doivent garantir la continuité du développement et du renforcement football féminin et masculin, de la base au plus haut niveau. Ce, pour préserver leurs systèmes de gouvernance, de gestion de l’administration.

Pour cela, le versement se fera en deux étapes. D’abord un versement de 500.000 dollars à la FTFA au mois de juillet. Le deuxième du même montant en janvier 2021. Toutefois, la FTFA doit soumettre à l’approbation de la FIFA une demande contenant une confirmation écrite de l’acceptation du règlement et des conditions supplémentaires applicables.

Pour le versement de la deuxième tranche, la FTFA suivra la même procédure. Accompagné d’un rapport sur l’utilisation du premier et des fonds octroyés pour subvention au football féminin.