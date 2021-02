Tchad : ‘’la dynamique stop ça suffit’’ demande de faire des sacrifices pour chasser Idriss Deby

Le porte-parole de la ‘’dynamique stop ça suffit’’, Moussay Avenir De La Tchiré demande aux tchadiens de tout bord de sortir massivement les 04, 05 et 06 pour une mobilisation générale en vue de dire non au 6ème mandat du président tchadien Idriss Deby Itno

« La liberté ne se donne pas, elle s’arrache. Combattons la peur, la résignation pour nous tourner vers le changement », clame Avenir De La Tchiré, dans une vidéo faite le 31 janvier 2021. « Nous devons nous libérer, nous affranchir. La lutte ce n’est plus derrière les claviers et dans les salons, c’est sur le terrain, nous devons consentir des sacrifices, des lourds sacrifices, c’est le prix à payer pour nous affranchir », peut-on suivre.

Les corporations annoncées pour ces marches pacifiques sont entre autres, le Collectif des diplômés sans emplois, le Mouvement citoyen le temps, le parti politique les Transformateurs et bien entendu le la Dynamique stop ça suffit ! « Notre dénominateur commun reste la misère, Nous avons perdu nos repères sociaux. Nous sommes astreins à l’esclavage et à l’humiliation », note Moussay Avenir De La Tchiré qui déclare en complément que : « changement ne viendra que de nous et non de l’extérieur », il invite le peuple tchadien à prendre son destin en mains.

Rappelons que dans une déclaration faite le 22 janvier 2021, la Dynamique stop ça suffit, a, dans une déclaration demandé au président Idriss Deby Itno de : « de renoncer formellement à sa candidature pour les prochaines élections présidentielles, prévues pour le 11 avril 2021 ». Elle avait également exigé : « une réforme constitutionnelle dans l’urgence, en vue de ramener l’âge pour être candidat aux élections présidentielles à 35 ans comme fixé par la charte de la jeunesse de l’Union africaine