Tchad : la douane recycle ses agents sur l’assurance transport

Une opération de remise à niveau en faveur de 40 agents des services de douanes et droits indirects a été ouverte le 14 septembre. Elle vient préparer les douaniers à l’assurance des dispositions légales

Dans le cadre de la stratégie de mise œuvre de la valeur transactionnelle pour accompagner les opérateurs économiques à souscrire à l’assurance transport des marchandises, des agents des services de douanes et droits indirects sont en train d’être édifiés en assurance de transport des marchandises. Cette session de remise à niveau vise à minimiser les risques liés à la circulation des marchandises à travers les différentes voies de communication à destination et en provenance du pays.

Cette formation consiste à se familiariser avec la police des assurances et cerner les contours de l’assurance transport et gérer efficacement la déclaration en douane. A l’issue de cette formation, les personnes formées devraient pouvoir sensibiliser et aider les opérateurs sur la culture et au principe du commerce international à moindre risque, ont indiqué les autorités douanières. Cette formation offre également des outils nécessaires aux douaniers leur permettant d’accompagner les opérateurs économiques dans la souscription de l’assurance transport des marchandises.

Il sied de préciser que cette formation intervient suite au constat de la non-application du décret n°736 du 19 novembre 1985, sur l’assurance transport à l’importation au Tchad.