Tchad : la douane autorise l’exportation de la gomme arabique et du sésame

Cette mesure sera mise en vigueur en attendant qu’un arrêté conjoint soit pris par le ministère des finances et celui du commerce.

La direction générale des services des douanes vient de ré-autoriser à travers un communiqué de presse l’exportation de la gomme arabique et sésame. Ledit communiqué précise tout de même cette autorisation est provisoire. Elle devra être respectée jusqu’à ce qu’un arrêté conjoint soit pris par les ministères des finances et du commerce.

Depuis plusieurs semaines, l’exportation de la Gomme arabique, du sésame et autres produits avait été interdite au Tchad. Plusieurs chargements de tourteaux et autres cargaisons sont bloqués aux frontières.

Selon le communiqué, les exportateurs doivent se conformer à la règlementation communautaire en vigueur (règlementation N°02/18 /CE /CEMAC/du 21/12/2018).

« Le but de tout ceci n’est ni de pénaliser les opérateurs économiques, encore moins leurs partenaires extérieurs, mais plutôt de faire respecter les procédures en vigueur afin de permettre à notre pays de tirer le meilleur profit de nos exportations et d’établir une balance commerciale fiable. Ceci est une des missions les plus essentielles de la douane » conclut le communiqué.