Tchad : la date de la 3ème édition du Festival Dary est connue

Le ministre du développement Touristique, de la culture et de l’artisanat, Patalet Géo fait savoir que le Festival Dary, 3ème édition se déroulera du 19 décembre 2020 au 02 janvier 2021 à la place de la Nation de N’Djamena

L’annonce a été faite ce 3 novembre au cours d’un point de presse. Toutes les provinces du pays enverront des ambassadeurs pour présenter et valoriser la richesse du patrimoine culturel tchadien. Le ministre du développement Touristique, de la culture et de l’artisanat, souligne que cet évènement à un rôle déterminant dans la cohabitation pacifique et un impact sur l’axe 1 du Programme National de développement (PND).

Compte tenu de la situation sanitaire qu’impose la pandémie à coronavirus, Patalet Géo, informe que certaines activités seront réajustées. Un dispositif sera également mis en place pour faire observer les mesures de restrictions.

Le Festival Dary, est un évènement culturel qui a pour objectif de faire ressortir et valoriser les richesses culturelles, le brassage des tchadiens de tout bord. Il a été institué par Décret N°498/PR/MDTCA/2019 du 30 Avril 2019