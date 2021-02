Dans un communiqué de presse publié ce mardi 23 février 2021, La Convention Tchadienne de Défense des Droits de l’Homme (CTDDH), fait savoir qu’en sa qualité de défenseur des droits humains, Ibedou n’a pas qualité à chercher le pouvoir

La Convention Tchadienne de Défense des Droits de l’Homme (CTDDH) tient à informer l’opinion nationale et internationale que l’information selon laquelle son Secrétaire Général Mahamat Nour Ahamat Ibedou serait le candidat des Transformateurs aux présidentielles d’avril 2021 est fausse et dénuée de tout fondement. Cette « fake new » distillée par des oiseaux de mauvaises augures à la solde du pouvoir Deby est destinée à semer le doute dans l’esprit des tchadiens.

La CTDDH rappelle qu’en sa qualité de défenseur des droits de l’Homme, le Secrétaire Général Ibedou n’a pas vocation à chercher le pouvoir. Son statut actuel ne lui permet donc pas d’être investi candidat à une élection présidentielle.

De plus, la position de la CTDDH concernant ces futures élections truquées est connue ; à savoir que toutes les forces vives doivent se concentrer sur l’exigence et la nécessité du démantèlement du dispositif de fraudes électorales mis en place au vu et au su de tout le monde par Idriss Deby et ses sbires, et l’instauration d’un autre dispositif électoral paritaire capable de garantir la transparence des futures élections.

Cette information selon laquelle, le SG de la CTDDH serait candidat à la prochaine présidentielle a fait le tour de la toile depuis hier.