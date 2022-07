Tchad : la CTDDH exige la libération des ex travailleurs de TCC

A travers un communiqué de presse, la Convention tchadienne de défense de droits de l’Homme (CTDDH), demande de libérer les ex employés de TCC arrêtés le 30 juin à N’Djamena.

De nombreux ex-travailleurs de la TCC ont été arrêtés devant la direction nationale d’ESSO. Ils sont détenus dans les locaux du commissariat central de N’Djamena. Ces employés ont été arrêtés suite à un sit-in pour protester contre la lenteur dans l’exécution de la décision judiciaire ayant condamné la compagnie ESSO au payement d’un montant de 10 milliards 500 millions de francs CFA au profit de ces 3500 ex-travailleurs à titre de droits sociaux.

Pour la CTDDH, cette arrestation et détention porte gravement atteinte aux dispositions de la Charte de Transition et textes internationaux garantissant la liberté de réunion et d’association pacifique.

La Convention, demande également la libération immédiate et sans conditions de toutes les personnes retenues au gouvernement de s’assurer de la bonne exécution de cette décision.