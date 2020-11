Tchad : la CTDDH dénonce les intimidations que subit un de ses membres

Dans un communiqué de presse parvenu à la rédaction de journaldutchad.com ce vendredi 20 novembre, la Convention Tchadienne de Défense des Droits de l’homme(CTDDH) dénonce l’oppression que subit Khalid Daoud

Une affaire de diffamation serait à l’origine des intimidations et harcèlements sévères sur le chargé des relations publiques et programmes, KHALID DAOUD. Le secrétaire à l’encadrement et à la formation aux droits de l’homme Abbas Alhassan explique que : « mardi 17 dernier, le camarade KHALID DAOUD avait reçu tard dans la nuit une convocation lui demandant de se présenter le mercredi 18 Novembre au bureau d’un commissaire de la coordination de police judiciaire », la convocation a été déposée par Ahmat Hassaballah également impliqué dans l’affaire de suspension de Mahamat Nour Ahmed Ibedou.

Le plaignant accuse Khalid Daoud d’avoir publié et partagé sur son compte Facebook, une publication selon laquelle il aurait reçu : « le montant de 30 millions CFA pour faire éjecter avec l’aide de la justice aux ordres, le camarade IBEDOU de la tête de la CTDDH », toute chose que le mis en cause réfute devant la justice.

« A la deuxième audition, ce jeudi, le requérant falsifie une publication dans laquelle le nom du camarade KHALID DAOUD a été identifié et dont l’en-tête a été volontairement modifiée en vue de faire croire que cette publication venait de KHALID », déplore le communiqué. Il ajoute que : « le commissaire de police ordonne la mise en garde à vue de KHALID DAOUD au motif que celui-ci a envoyé sa convocation à certains camarades qui l’ont publié. Il a donc fallu une intervention de son conseil pour obtenir sa libération sous garantie. ».

La CTDDH demande aux Instances internationales chargées de la défense et de la protection des droits l’homme en général et celles en chargent de la protection des défenseurs des droits de l’homme en particulier, de faire toutes les diligences pour amener les Autorités Tchadiennes au respect strict de textes nationaux et internationaux en vigueur.