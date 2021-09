Tchad : la CTDDH dénonce le laxisme des autorités sécuritaires face aux litiges fonciers

La Convention Tchadienne de Défense des Droits de l’homme, condamne le conflit intercommunautaire de Tiyo. Elle regrette qu’une fois de plus, des citoyens perdent la vie à cause d’un différend foncier.

D’après le dernier bilan, au moins 27 personnes sont mortes dans les affrontements du 19 septembre à Tiyo. Précisément dans les villages de Kidji-Mira, dans la province du Ouaddaï. La CTDDH, une fois de plus est indigné et condamne les instigateurs de ce conflit qui a causé près d’une trentaine de morts. « La CTDDH est d’autant plus indignée que cette tragédie aurait pu être évitée. »

Elle accuse : « Le laxisme et l’irresponsabilité des responsables administratifs et sécuritaires à une fois de plus causé des pertes en vies humaines ». Et affirme à juste titre que la responsabilité des autorités au niveau tant central que local est largement engagée. La convention estime que : « les nominations complaisantes des agents médiocres et sans formation aucune dans l’administration locale est à l’origine de ces gestions scabreuses aux conséquences dramatiques des affaires provinciales. »

La Convention Tchadienne de Défense des Droits de l’homme (CTDDH), exige par ailleurs que les instigateurs de ces massacres soient arrêtés et punis conformément à la loi.

